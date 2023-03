Atalanta, Gasperini: «27 giornate in zona Europa, non va così male»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo il successo in rimonta ottenuto contro l’Empoli

LE PAROLE – «Siamo lì. È la ventisettesima giornata di fila che siamo in zona Europa, non ci sta andando così male. Poi ci sono periodi con filotti positivi e altre meno, ma li hanno tutte le squadre che competono con noi. Io sono molto soddisfatto di questa squadra. Oggi si è visto anche l’attaccamento, l’abnegazione del gruppo che sotto il piano tecnico ha fatto bene. Champions? I punti di distacco non sono tantissimi, ma non è facile da recuperare contro questo tipo di avversari. Se centriamo un filotto possiamo riagganciarci, ma è più difficile a dirsi che da farsi».