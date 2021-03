Robin Gosens ha rilasciato un’intervista alla rivista tedesca Kicker in cui ha confessato il proprio sogno di giocare in Bundesliga

Robin Gosens ha rilasciato un’intervista alla rivista tedesca Kicker in cui ha confessato il proprio sogno di giocare in Bundesliga.

BUNDESLIGA – «Giocare in Bundesliga è indubbiamente il sogno della mia vita. Non so quando, ma prima o poi voglio assolutamente realizzarlo».