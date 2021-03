Atalanta, i convocati di Gasperini: quattro assenti, torna Zapata

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di domani sera in casa contro il Crotone.

Assenti Sutalo, Hateboer, Kovalenko e Lammers, mentre rientra Duvan Zapata dopo l’esclusione contro la Sampdoria.

📋 I 20 nerazzurri convocati per #AtalantaCrotone!

💪 Our squad list for tomorrow!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/VyjAUFZgnq

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 2, 2021