Atalanta, ipotesi difesa a quattro per Gasperini: i dettagli

Possibile novità tattica per l’Atalanta questo pomeriggio contro il Torino. Gasperini potrebbe lanciare dal primo minuto una difesa a quattro

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, a causa dei numerosi infortuni sulle fasce, deve sciogliere diversi dubbi di formazione in previsione della agra di questo pomeriggio contro il Torino.

L’allenatore, come riferito da Gazzetta dello Sport, ha due possibilità: adattare come esterno alto un centrale (Toloi, o anche Sutalo) o un centrocampista (De Roon), oppure scegliere già in partenza una difesa a quattro.