Atalanta, Koopmeiners scalpita: con la Salernitana verso l’esordio da titolare

Il centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners sarebbe pronto a fare il suo esordio da titolare contro la Salernitana

Dopo le buone prestazioni a partita in corso contro la Fiorentina e, in particolare, in Champions League contro il Villarreal, per Teun Koopmeiners sarebbero pronte ad aprirsi le porte della titolarità.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Gasperini potrebbe far esordire dal 1’ il centrocampista olandese nel match che l’Atalanta giocherà sabato sera in casa della Salernitana. Alternanza tutta Oranje per i nerazzurri, dentro Koopmeiners e fuori De Roon.