L’Atalanta sorride: disponibili Koopmeiners e Djimsiti contro la Cremonese

In vista della sfida contro la Cremonese l’Atalanta recupera sia Djimsiti in difesa che, soprattutto, Koopmeiners a centrocampo

Dopo una settimana di stop riprende finalmente la Serie A, e per l’Atalanta si pensa con grande ottimismo durante la settimana che accompagna i nerazzurri di Gasperini alla sfida contro la Cremonese in trasferta: soprattutto in ottica infortuni recuperati.

Le ultime due partite di campionato avevano visto la Dea fare a meno sia di Djimsiti (infortunio alla coscia) che di Koopmeiners (bicipite femorale), ma a Cremona i due giocatori saranno disponibili senza particolari problemi: considerando i tempi di recupero delle pedine nerazzurre.