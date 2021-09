Atalanta, Koopmeiners ha convinto. E ora sfida i titolarissimi

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha convinto ancora contro il Sassuolo e adesso sbraccia per un posto da titolare

Teun Koopmeiners è stato uno dei colpi dell’ultimo calciomercato dell’Atalanta. Una mossa per strappare il calciatore dalle grinfie di Roma e Napoli che pure avevano messo gli occhi su di lui. E dopo un periodo di ambientamento, l’olandese ha cominciato a vedere il campo continuità fino all’esordio da titolare martedì sera contro il Sassuolo.

Un esordio, come sottolinea Tuttosport, totalmente positivo al fianco dell’amico e connazionale De Roon. Koopmeiners è entrato in entrambe le azioni del gol e, a fine partita, ha chiuso con 11,5 km percorsi; nessuno come lui. L’ex AZ Alkmaar ha convinto Gasperini e adesso sbraccia, in senso positivo, per un posto da titolare fisso.