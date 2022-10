Atalanta, la differenza è “come” perdi. Crisi? No, ma serve una reazione

Serve una reazione ad Empoli da parte dell’Atalanta dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio: una prova del nove

Nonostante l’Atalanta incassi la prima sconfitta stagionale, la preoccupazione è un fattore che non deve essere presente dopo 10 risultati utili consecutivi. Certo, in un contesto di sconfitta ciò che fa la differenza è il “come” si vanno a perdere i match: si passa dalla beffa finale dopo un dominio totale alla stecca di ieri contro la Lazio non tirando neanche una volta in porta.

Prova del nove buttata al vento? Solo in parte, perché è proprio questo il vero esame da superare: capire se ci sarà reazione dopo un match che ha scombussolato completamente le aspettative dei nerazzurri. Gasperini non è preoccupato, tutelando i suoi ragazzi e mantenendo quella fiducia necessaria per andare a Empoli e dimostrare il proprio valore, sottolineando quanto sia stato solo un piccolo incidente il match di ieri.