Atalanta: l’aggressività di Toloi e Palomino

Toloi e Palomino esprimono bene l’aggressività dell’Atalanta di Gasperini. Si è visto con chiarezza contro il Manchester City

L’Atalanta di Gasperini non si è snaturata in questa avventura di Champions. Anche contro una squadra come il Manchester City di Guardiola, ha continuato ad applicare i propri coraggiosi principi di marcatura a uomo e duelli individuali a tutto campo.

Palomino e Toloi esprimono bene l’audacia dell’Atalanta. Entrambi si sono resi protagonisti di profonde uscite nella metà campo rivale. Palomino ha effettuato 4 intercetti e 4 tackle, mentre Toloi è entrato 5 volte in contrasto con ben 3 anticipi.