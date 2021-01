Atalanta-Lazio, il disappunto di Lotito e la chiamata ad Inzaghi: il retroscena

Dopo Atalanta-Lazio, Claudio Lotito ha chiamato Simone Inzaghi per dimostrare il suo disappunto dopo la sconfitta

Solo sconfitte contro Gasperini dal 2016/2017, ad eccezione della finale di Coppa Italia e della rimonta in campionato per 3 a 3. Nella storia recente, l’Atalanta è la bestia nera della Lazio e Lotito si è fatto risentire.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Come riporta Il Messaggero, il presidente ha chiamato Simone Inzaghi per esprimere il suo disappunto. Il patron biancoceleste non ha apprezzato l’atteggiamento della squadra, troppo piatta e demotivata nonostante gli avversari fossero in 10.