Atalanta Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match

Al Gewiss Stadium il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Atalanta Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lecce, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

FINISCE QUI IL MATCH

Quattro minuti di recupero

83′ CAMBI PER IL LECCE. Fuori Rebic per Buriete; Pierret invece esce per Ramadani.

78′ CAMBI PER L’ATALANTA. Fuori Ederson e Retegui, dentro Samardzic e Maldini.

77′ AMMONIZIONE ZAPPACOSTA. Atterrato Veiga ed è cartellino giallo per l’esterno atalantino.

75′ CAMBIO PER IL LECCE. Dentro Veiga, fuori Pierotti.

72′ EDERSON! Conclusione del centrocampista, para ancora Falcone.

71′ PALO RETEGUI! Colpo di testa di Retegui e palla che va a finire sul palo.

67′ RIGORE PER L’ATALANTA. Fallo di Karlsson su Cuadrado, ed è calcio di rigore per l’Atalanta. Batte Mateo Retegui ed è palla in rete!

63′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro De Ketelaere, fuori Pasalic.

59′ EDERSON! Conclusione da fuori del centrocampista nerazzurro. Palla abbondantemente fuori.

57′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Fuori Kossounou, dentro Ruggeri.

56′ OCCASIONE CLAMOROSA PER IL LECCE. Lancio lungo verso Coulibaly che serve Pierotti a porta vuota che però manca la porta.

48′ AMMONIZIONE GALLO. Fallo ai danni di Cuadrado e cartellino giallo.

47′ Inizia il pressing dell’Atalanta con Cuadrado che dalla destra tenta il cross, ma Retegui non riesce ad intercettare.

45′ Cambio per l’Atalanta: dentro Cuadrado, fuori Bellanova.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

FINE PRIMO TEMPO

47′ ATALANTA ALL’ARREMBAGGIO. Due conclusione nel giro di pochi secondi. La prima con Lookman, la seconda ci ha provato Zappacosta.

Quattro minuti di recupero

42′ Cross di Zappacosta per Bellanova che invece di colpire secco di testa verso la porta, mette il pallone all’indietro. Nel mezzo anche una rovesciata di Mateo Retegui finita fuori.

35′ OCCASIONE ATALANTA. Lancio per Lookman sulla sinistra. Traversone per Pasalic che prova il tiro di prima intenzione, ma Falcone devia il pallone.

34′ Ripartenza di Lookman per Pasalic che serve Zappacosta. Conclusione dell’esterno deviata.

31′ OCCASIONE ATALANTA. Colpo di testa di Hien che per poco (grazie anche ad una deviazione) non arriva a Pasalic. Falcone blocca.

28′ RIGORE PER IL LECCE. Tocco con il braccio di Hien su una conclusione leccese. L’arbitro controlla ed è penalty. Batte Karlsson ed è vantaggio Lecce

25′ OCCASIONE LECCE. Rebic ha la meglio su Hien, ma Carnesecchi riesce ad uscire. Karlsson nel frattempo a porta vuota tenta la conclusione, ma Marco si fa trovare reattivo

23′ Lancio lungo, confusione tra Dijmsiti (e soprattuto) Hien con Coulibaly che si trova a tu per tu con Carnesecchi, ma il portiere riesce a deviare.

17′ Partita sospesa per un minuto per lancio di torce in campo da parte della Curva Nord.

14′ Continua ad attaccare l’Atalanta. Colpo di testa di Retegui e palla alta

11′ LOOKMAN! Azione nerazzurro con il nigeriano che tenta la conclusione in porta, ma la difesa devia in calcio d’angolo.

9′ OCCASIONE ATALANTA. Retegui per Lookman con Zappacosta che prova una conclusione deviata dalla difesa.

7′ Retegui tenta la conclusione da lontano approfittando di un Falcone fuori dai pali. Palla di poco.

5′ OCCASIONE ATALANTA! Crossa dalla sinistra Zappacosta per la testa di Pasalic. Blocca senza problemi Falcone.

1′ Le due squadre stanno cominciando a studiarsi.

LA PARTITA E’ COMINCIATA