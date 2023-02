Atalanta, Lookman premiato come miglior giocatore del mese di gennaio dall’AIC

L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman è stato nominato calciatore del mese di gennaio dall’Associazione Italiana Calciatori

Per un giocatore straordinario come Ademola Lookman non possono certamente mancare i classici riconoscimenti. Certo, dall’Atalanta ne sta avendo tantissimi per la qualità che ha riportato in attacco, ma stavolta c’è di mezzo un premio speciale.

L’attaccante nerazzurro è stato premiato dall’Associazione Italiana Calciatori come il miglior giocatore del mese di gennaio. Ciliegina sulla torta di un calciatore che continuerà a stupire.