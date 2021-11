Atalanta, Marino sul VAR: «Servono strumenti per farlo migliorare»

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato della Var e ha detto la sua su come poter migliorarne la gestione

Questa mattina ha parlato all’edizione dell’Eco di Bergamo il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino e dei tanti temi trattati si è voluto soffermare anche sul VAR.

VAR – «Cito ‘sua maestà’ Collina: il VAR è un bambino che prova a correre, ma per ora sta camminando. Bisogna fornirgli gli strumenti per non farlo cadere.»

Parole importanti quelle di Marino che vogliono stuzzicare anche il lavoro di Collina per rendere sempre più efficace questo strumento.