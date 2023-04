La rovesciata di “Iron-Mauri” sotto la Pisani: Atalanta-Milan 2015/2016

La spettacolare rovesciata di Mauricio Pinilla e il goal di Papu Gomez portano l’Atalanta alla vittoria contro il Milan

3 aprile 2016, l’Atalanta di Edy Reja vuole continuare a risalire la china per raggiungere il decimo posto affrontando il Milan a Bergamo. Certo, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria con il Bologna, ma dall’altra parte 14 partite senza vincere devono essere compensate da un vero e proprio filotto di risultati.

Le cose cominciano a complicarsi dopo 5 minuti quando un tocco di mano di Stendardo consente ai rossoneri di passare in vantaggio con Adriano su calcio di rigore. Sembra l’inizio della fine, ma l’Atalanta non demorde e se prima Papu di testa sfuma il pareggio, a concretizzarlo ci pensa il supereroe “Iron-Mauri” Pinilla: al 44′ calcio d’angolo nerazzurro, colpo di testa di Masiello per il numero 51 che intravede, esegue e segna una straordinaria rovesciata sotto la Pisani.

Nella ripresa la Dea aumenta il ritmo e al 62′ Alino Diamanti serve sulla destra Kurtic, libero c’è De Roon che a sua volta passa la palla Gomez che insacca il 2-1 orobico. L’assalto rossonero si fa assai insidioso, ma ad impedire il 2-2 ci pensa prima Sportiello su Balotelli e poi Cigarini a salvare sulla linea di porta. Finisce 2-1 per l’Atalanta scrivendo una pagina di storia molto importante.