L’inizio (graduale) della “serie d’oro” nerazzurra di Emiliano Mondonico: Atalanta Napoli 1996/1997

Quell’Atalanta Napoli che scaturì la risalita dei nerazzurri bergamaschi guidati in panchina da Emiliano Mondonico

L’Atalanta 1996/1997 è ricordata da tutti per il trio delle meraviglie formato da Lentini, Morfeo e Filippo Inzaghi. Una squadra tanto competitiva quanto bella da vedere, arrivando a sfiorare il terzo posto in classifica grazie a dieci risultati utili consecutivi (prima di riscontrare un calo nel rush finale di stagione): una serie che cominciò proprio contro il Napoli seppur il risultato sia stato al di sotto delle aspettative.

I nerazzurri di Emiliano Mondonico stanno rialzando la china dopo il brutto inizio di stagione, e l’obiettivo è quello di ripartire puntando sul fattore casa: cominciando contro un Napoli composto da tanti bassi e pochi alti. Dopo 4 minuti gli azzurri sono in dieci per una simulazione di Inzaghi che costringe l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso per Ayala, ma nonostante ciò i partenopei vanno vicini al vantaggio con Nicola Caccia su rigore (successivamente sbagliato dal futuro centravanti atalantino).

Dall’altra parte la Dea prima passa in vantaggio con Morfeo poi rimane in dieci per l’espulsione di Sottil per doppia ammonizione. Il Napoli prende coraggio e passa prima con Aglietti e poi successivamente con lo stesso Caccia. L’Atalanta va all’arrembaggio ma Taglialatela le para tutte, fino a 15 minuti dalla fine quando Sgrò sigla il 2-2: un punto che forse sta stretto, ma che rappresenta l’inizio della serie d’oro nerazzurra.