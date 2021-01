Atalanta, Pessina: «Ilicic è il più forte che abbia mai visto»

Davide Pessina racconta la sua evoluzione come giocatore evidenziando l’effetto che hanno avuto su di lui Juric e Gasperini

Il centrocampista dell’Atalanta Davide Pessina ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato della sua evoluzione come giocatore. Le sue parole

JURIC E GASP – «Sono molto simili come modulo e impostazione di gioco e hanno un carattere molto forte. Entrambi riescono a trasmettere ai giocatori la loro personalità: Atalanta e Verona sono squadre dure, aggressive, che corrono molto. Gasperini insiste forse di più sulla capacità di trovare il compagno al limite dell’area e sulla precisione del passaggio, ma tra i due sono più le similitudini che le differenze».

ILICIC – «È Con la palla fa tutto quello che gli viene in mente, non sbaglia mai, ha un’eleganza unica. Giocarci insieme è una fortuna».

OBIETTIVI – «Voglio credere che possiamo tagliare entrambi i traguardi. Ce la possiamo fare e nel dirlo non mi nascondo. Quando affronti Milan, Inter o Juve e ti accorgi di essere al loro livello, perché non devi pensare di potertela giocare fino in fondo?».