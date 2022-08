Atalanta pronta a salutare Sam Lammers. Ecco tutti i dettagli dell’affare

Lammers sempre più diretto verso l’Empoli, creando non solo spazio per le liste ma anche al possibile arrivo di Andrea Pinamonti

Per portare Pinamonti all’Atalanta, i nerazzurri devono prima cedere Sam Lammers: l’unica punta pura rimasta in squadra. Dopo gli interessi di Cremonese e Bologna, l’Empoli è procinto di chiudere l’affare (dopo aver concluso per Cambiaghi).

Attualmente risulta che c’è da decidere solo la formula del passaggio: prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di salvezza) oppure addio a titolo definitivo. Una cosa è certa, la fumata bianca arriverà a breve.