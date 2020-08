All’Estadio da Luz, i quarti di finale di Champions League 2019/20 tra Atalanta e Psg: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

All’Estadio da Luz Atalanta e Psg si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020.

Sintesi Atalanta Psg 0-0 MOVIOLA

3′ Clamorosa chance sprecata da Neymar – Il brasiliano parte in campo aperto da centrocampo, entra in area ma a tu per tu con Sportiello calcia incredibilmente fuori.

2′ Chance per Gomez – Bella combinazione tra Zapata e l’argentino con il Papu che si presenta in area e tira ma Diego Lopez blocca facile

Fischio d’inizio – Si parte

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Atalanta Psg 0-0: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) – Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pašalić; Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Šutalo, Palomino, Czyborra, Muriel, Piccoli, Malinovskyi, Da Riva, Castagne, Bellanova, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PSG. (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar. A disposizione: Rico, Bulka, Mbappè, Paredes, Choupo-Moting, Diallo, Draxler, Bakker, Kalimuendo-Muinga, Dagba, Ruiz-Atil, Mbe Soh. Allenatore: Thomas Tuchel.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).