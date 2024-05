Atalanta, vittoria per l’Europa: a Lecce è fatta per la Champions League

L’Atalanta batte il Lecce per 2-0 al Via del Mare e con i tre punti si assicura la qualificazione alla prossima Champions League

Con due gol nella ripresa, De Ketelaere e Scamacca, l’Atalanta sbanca il Via del Mare di Lecce e si qualifica con due turni d’anticipo (contando il recupero con la Fiorentina) alla prossima Champions League.

I bergamaschi si portano a 66 punti, diventando irraggiungibili per la Roma, che anche in caso di pari punti avrebbe gli scontri diretti a sfavore. Possibile invece per la Dea un sorpasso su Bologna e Juve, appaiate insieme a 67 punti e che si affronteranno lunedì sera.