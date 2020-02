Atalanta Roma: l’importanza della posizione di Gomez

La posizione di Gomez ha fatto la differenza in Atalanta-Roma. Agiva più da centrocampista che non da attaccante esterno

La posizione del Papu Gomez dà grande imprevedibilità all’Atalanta. A seconda del contesto, l’argentino agisce o come attaccante esterno, o come centrocampista. Contro la Roma, per esempio, stringeva parecchio la propria posizione (a volte si abbassava davanti alla difesa).

E ciò creava grossi pericoli ai giallorossi. Un esempio nella slide sopra, con l’Atalanta collassata a destra (De Roon si apre). Nessuno legge il movimento di Gomez, che si inserisce tra le linee in una posizione soprattutto da trequartista.