Atalanta, senti Delneri: «Una realtà che ritornerà in Europa»

Le parole dell’ex allenatore dell’Atalanta (dal 2007 al 2009) Gigi Delneri sull’attuale momento dei nerazzurri

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex mister dell’Atalanta Gigi Delneri, volendo dire la sua sul momento attuale dei nerazzurri.

UPGRADE E MATURITA’ – «L’Atalanta ormai è una realtà del calcio italiano, consapevole dei propri mezzi: considerando anche l’ambiente. Nonostante abbia perso giocatori come Ilicic e Gomez, ha aggiunto intensità e determinazione negli uomini che ha preso: Koopmeiners su tutti. Pagliuca? L’arrivo della proprietà americana è stata una fortuna perché i fondi oggi aiutano, ma una persona come Antonio Percassi serve per trasmettere l’incredibile passione che hanno. Penso che l’Atalanta possa tranquillamente tornare in Europa»