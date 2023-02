Atalanta, senti Hojlund: «Squadra giusta per crescere. Gasperini? Un privilegio essere allenato da lui»

Il centravanti dell’Atalanta Rasmus Hojlund si racconta nella sua avventura ad alti livelli in quel di Bergamo

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund ha rilasciato qualche dichiarazione tra la sua stagione attuale a Bergamo, Gasperini e riferimenti professionali per continuare a crescere.

ATALANTA – «L’Atalanta è la squadra giusta per me, è per questo che sono qui. Da un lato posso imparare dagli attaccanti più esperti come Zapata, dall’altro posso giocare molto».

GASPERINI – « È un privilegio averlo come allenatore: è bravissimo, ha carisma, sa tutto di calcio, è abilissimo tatticamente e grazie a lui la squadra sta diventando sempre più forte».

HAALAND – «Su certi aspetti ci assomigliamo, ma ho molta strada da fare prima di raggiungere il suo livello».