Atalanta Spezia, dove vedere il match streaming e diretta tv Coppa Italia

Ecco dove vedere la sfida di Coppa Italia tra Spezia e Atalanta. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà al Gewiss Stadium

Riparte la Coppa Italia e per l’Atalanta è giunto il momento di affrontare agli ottavi di finale lo Spezia: avversario che i nerazzurri hanno già affrontato in campionato. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Atalanta Spezia, che si svolgerà giovedì 19 gennaio alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmesso in streaming su Italia 1: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).