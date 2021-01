Atalanta, tabù capolista da sfatare: contro il Milan per invertire la rotta

L’Atalanta farà oggi visita al Milan capolista in Serie A: i nerazzurri di Gasperini devono sfatare un mezzo tabù con le prime della classe

L’Atalanta oggi farà visita al Milan a San Siro per cercare anche di sfatare un mezzo tabù in Serie A. I bergamaschi affrontano una capolista che si è mossa benissimo sul mercato per tentare di allungare in maniera decisiva in classifica.

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, l’Atalanta deve dunque invertire la rotta: nello scorso campionato non ha mai vinto contro la capolista di turno (Inter all’andata e Juve al ritorno) ma nemmeno perso, pareggiando sempre con grandi prestazioni e rammarico.