Atalanta, Lovato: «Pareggio amaro, abbiamo gettato i tre punti»

Dopo il pareggio tra Atalanta e Udinese ha parlato Matteo Lovato. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro.

PARTITA – «C’è molta amarezza ma credo non sia il caso di deprimersi e di abbassare la testa. Per 93 minuti abbiamo avuto la partita in mano. Dispiace dirlo ma l’abbiamo gettata noi. Il rammarico è di non averla chiusa prima. Di occasioni ne capitano tanto durante la partita e non sempre si concretizzano. Bisogna continuare a crederci senza fare passi indietro. Il bello e il brutto del calcio».

DOPPIO ESORDIO – «Io sono tranquillo, ho realizzato anche l’esordio ad Old Trafford solo qualche giorno dopo. Anche lì c’è stata un po’ di amarezza. Dobbiamo vivere per il piacere di giocare a calcio e per le emozioni che viviamo. Questo è un sogno che ho realizzato, un sogno non principalmente mio ma per una persona a me cara che purtroppo non c’è più. L’ho fatto un po’ più per lui e per le persone che mi amano. Poi ho realizzato che l’ho fatto anche per me».