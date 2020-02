Atalanta Valencia: nuovo infortunio per gli spagnoli. Gabriel Paulista rischia di saltare la Champions League

Brutte notizie per il Valencia, nonostante il pareggio conquistato in pieno recupero contro l’Atletico Madrid in Liga. Il club spagnolo rischia di perdere per diverse settimane Gabriel Paulista.

Il difensore classe ’90, autore del 2-2 definitivo, ha segnato e poi si è infortunato. In dubbio la sua presenza in Champions League contro l’Atalanta.