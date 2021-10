Atalanta, Zapata-Muriel e novità in difesa contro l’Udinese: l’idea di Gasperini

Visti i tanti infortuni in difesa, in Atalanta-Udinese Gasperini dovrebbe mandare in campo Zapata e Muriel insieme e una difesa a quattro

Nel lunch match domenicale della nona giornata di campionato, si affrontano Atalanta e Udinese. Al Gewiss Stadium, Gasperini va a caccia del successo dopo il k.o. amaro di Manchester e contro i bianconeri dovrebbe mandare in campo una Dea quasi inedita.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 che dovrebbe vedere Zapata unica punta supportato dall’altro colombiano Muriel. La novità della difesa a quattro è dovuta ai tempi infortuni dietro con Toloi e Djimsiti out e Demiral non al meglio. Lovato e Palomino saranno i due centrali, con Zappacosta e Maehle arretrati nel ruolo di terzini.