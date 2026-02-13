Athletic Bilbao, allarme FIFA: scatta il blocco del mercato. Il club rassicura: «Caso Padilla in via di risoluzione». Cosa sta succedendo

Athletic Bilbao, allarme FIFA che ha fatto scattare il blocco del mercato per il club basco. Cosa sta succedendo, la ricostruzione

C’è un piccolo giallo internazionale che sta agitando le acque dei Paesi Baschi. L’Athletic Bilbao è stato ufficialmente inserito nella FIFA Registration Bans, la piattaforma digitale della federazione che elenca i club a cui è temporaneamente vietato tesserare nuovi giocatori.

La sanzione: stop per tre finestre di mercato

Secondo quanto riportato dal portale dell’ente presieduto da Gianni Infantino, la sanzione imposta alla società iberica è pesante e coprirà le prossime tre finestre di contrattazione: estate 2026, inverno 2027 ed estate 2027. La FIFA sottolinea che il divieto scatta in caso di “controversie finanziarie o inadempienze regolamentari”, senza però aver ancora diffuso un comunicato ufficiale sulle motivazioni specifiche.

La difesa del club e le regole in vigore

Come evidenziato dal quotidiano spagnolo Marca, queste restrizioni hanno spesso carattere sospensivo: il blocco può essere revocato non appena il club interessato sana la propria posizione. È esattamente ciò in cui spera l’Athletic Bilbao. Dal quartier generale della società filtrano rassicurazioni: «Si tratta di una discrepanza legata ad alcuni diritti su un calciatore, che sarà risolta nelle prossime ore», ha minimizzato la dirigenza, parlando di un mero vizio di forma.

Il nodo legato al rientro di Álex Padilla

Al centro della bufera amministrativa ci sarebbe una specifica operazione di mercato. Il giocatore in questione è Álex Padilla, portiere classe 2003 di origini messicane, che nella passata stagione era stato ceduto in prestito ai Pumas UNAM. L’estremo difensore è stato richiamato a Bilbao in estate per coprire il vuoto lasciato da Julen Agirrezabala, trasferitosi in prestito al Valencia per trovare maggiore continuità.

Il rientro alla base di Padilla è costato alle casse dell’Athletic circa 300.000 euro, cifra pattuita nel contratto di prestito originario. Secondo le indiscrezioni, la segnalazione della FIFA nascerebbe proprio da una discrepanza finanziaria legata a questa specifica transazione.