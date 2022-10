Atl. Madrid, Simeone: «Cerchiamo sempre le migliori soluzioni»

Il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Brugge

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Club Brugge. Di seguito le sue parole.

SOLUZIONI DI GIOCO – «Sono qui da 11 anni e non ricordo una partita in cui non abbiamo cambiato sistema da una sfida all’altra. Non stiamo facendo niente di insolito, stiamo cercando le migliori soluzioni per la squadra e ora cercheremo quello che pensiamo sia meglio per la partita di domani».

CUNHA – «In allenamento ha acquisito meriti per avere più tempo a disposizione nelle gare».

BRUGGE – «Hanno un grande allenatore, con uno stile di gioco molto offensivo. Segnare 4 gol sul campo del Porto descrive le loro qualità».

MOLINA – «Ha accusato un crampo, vedremo in allenamento come sta e decideremo come affrontare la partita».