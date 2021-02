Enrique Cerezo ha parlato del futuro all’Atletico Madrid di Luis Suarez

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai microfoni di El Larguero ha parlato del futuro ai Colchoneros di Luis Suarez che ha nel contratto una clausola che gli permette di svincolarsi a fine stagione.

«I giocatori giocano dove vogliono. Non so cosa lui pensi, però con noi non ha problemi».