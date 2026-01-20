Atletico Madrid, Julian Alvarez lascia i Colchoneros? Ipotesi a sorpresa, potrebbe profilarsi questo clamoroso trasferimento. L’indiscrezione

Atletico Madrid, Julian Alvarez via dai Colchoneros? Potrebbe andare in scena questo clamoroso trasferimento. Cosa succede

Il calciomercato estivo del 2026 potrebbe avere un protagonista assoluto: Julian Alvarez. L’attaccante argentino è finito nel mirino delle più grandi corazzate del vecchio continente. Tra queste, una in particolare sembra aver già mosso passi concreti per bruciare la concorrenza: il Barcellona.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal giornalista britannico Ben Jacobs sulla piattaforma X, il club catalano ha deciso di fare sul serio per l'”Araña”. La dirigenza culer considera Alvarez il profilo ideale per guidare l’attacco del futuro e raccogliere l’eredità pesante dei grandi bomber passati dal Camp Nou.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il blitz di Deco: incontro a gennaio

La notizia bomba riguarda un vero e proprio blitz diplomatico avvenuto in gran segreto proprio in questo mese di gennaio. Deco, l’ex fuoriclasse portoghese e attuale Direttore Sportivo del Barcellona, avrebbe incontrato personalmente l’entourage del giocatore. Non si è trattato di un semplice sondaggio telefonico, ma di un primo faccia a faccia formale per esplorare la fattibilità dell’operazione e manifestare il forte interesse del club. L’obiettivo di Deco è chiaro: anticipare le mosse degli altri top club europei – sempre vigili sulla situazione del campione del mondo – e porre basi solide per un trasferimento da concretizzare nella prossima finestra estiva.

Un affare “Galactico” per l’estate

Julian Alvarez è la pedina che il Barcellona sogna per tornare a dominare in Europa. La trattativa non si preannuncia semplice né economica, visto il valore stellare del cartellino e l’agguerrita concorrenza, ma la mossa tempestiva di Deco dimostra che i blaugrana vogliono recitare la parte del leone. Se l’incontro di gennaio darà i suoi frutti, l’estate 2026 potrebbe tingersi dei colori dell’Argentina e del blaugrana.