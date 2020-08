Atletico Madrid, Koke: «Champions League un sogno»

Koke ha parlato della sfida di Champions League contro il Lipsia: le dichiarazioni del capitano dell’Atletico Madrid

Koke, capitano dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Lipsia.

«Abbiamo grande voglia ed entusiasmo. È una stagione rara, una Champions League diversa, unica, una sola partita e dobbiamo adattarci alle situazioni con tutto l’entusiasmo del mondo e la voglia di passare. Abbiamo un grande spirito e tutto il morale del mondo per andare avanti. Molti di noi hanno giocato in Champions League negli ultimi anni e sappiamo che in una partita può succedere di tutto. Bisogna avere la coscienza e la mentalità per entrare in partita forti e riuscire a vincere. Ogni giocatore sogna di vincere la Champions League e perché no quest’anno. Daremo tutto ciò che abbiamo per vincere e speriamo di poter superare il Lipsia».