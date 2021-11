Retroscena Aubameyang-Tottenham: «Ad un passo dagli Spurs...»

L’attaccante dell’Arsenal Pierre Aubameyang ha rivelato un retroscena che lo ha visto vicino al Tottenham

Il calciomercato ogni tanto ci rivela qualche retroscena interessante e in certi casi sono proprio i diretti interessati a farne uscire le chiacchiere e gli aneddoti. In questo caso è Pierre Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, che ha rivelato, intervistato da Sky Sport, di essere stato in passato vicino al Tottenham.

TOTTENHAM – «Diversi anni fa ero vicino a firmare un contratto con il Tottenham. Non so cosa sia andato storto. Era capitato quando stavo ancora giocando per il Saint-Etienne. Sono stato invitato a Londra e credo fosse andato tutto bene. Tuttavia, il giorno dopo non mi hanno richiamato. Sono contento di come sia andato tutto e di essere all’Arsenal. Per questo sono sempre molto motivato quando gioco contro gli Spurs.»