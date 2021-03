Audero a un bivio: tanti club europei sul talento della Sampdoria

Emil Audero, che sta disputando un grande campionato, è seguito da importanti club italiani ed europei: Sampdoria ad un bivio

Emil Audero sta disputando una grande stagione con la maglia della Sampdoria. Il numero uno blucerchiato, grazie alle sue prestazioni, ha attirato le attenzioni di importanti club italiani, come Juventus, Milan, Inter, e stranieri, come il Paris Saint Germain. Sono, infatti, molte le voci di mercato che si stanno susseguendo. La palla, ora, passa alla società che è chiamata a decidere come gestire il cartellino del portiere.

Il club di Massimo Ferrero sta ragionare sulla possibilità di cedere l’italo-indonesiano per segnare una plusvalenza utile a sistemare i conti, soprattutto considerando il momento complicato per il calcio italiano. Allo stesso tempo, la Samp deve fare molta attenzione per non ripetere l’errore fatto con Bruno Fernandes: Audero potrebbe continuare a migliorare, viste la sua giovane età e la sua qualità, e, oltre ad aiutare la squadra sul campo, ad aumentare il suo valore economico. La Sampdoria è ad un bivio e, a fine campionato, sarà costretta a prendere la decisione definitiva.