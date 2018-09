Audero sta dando un grande contributo alla solidità difensiva della Sampdoria. La Juventus segue i suoi progressi e ha già un piano preciso su di lui

Se la Sampdoria è la miglior difesa della Serie A con appena 3 gol subiti in 6 partite il merito è anche di Emil Audero. Il portiere arrivato in prestito dalla Juventus sta dimostrando tutte le sue capacità con la maglia blucerchiata anche se deve migliorare ancora sotto qualche aspetto, in particolare quando si tratta di gestire il pallone con i piedi. l bianconeri stanno monitorando i progressi del proprio estremo difensore e nella partita tra Cagliari e Sampdoria hanno inviato uno scout per effettuarne una valutazione. Nel caso in cui Audero confermasse di essere degno di difendere i pali juventini il suo futuro nel club in cui cresciuto sarà assicurato e non certo come secondo…

