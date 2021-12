Aumento di capitale Juventus: i risultati dell’offerta in borsa. Il comunicato ufficiale da parte del club bianconero

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto i risultati dell’offerta in borsa dei diritti inoptati. Di seguito il comunicato del club bianconero.

COMUNICATO – «Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2021, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa del 20 dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), sono state sottoscritte 80.204.733 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’esercizio di 89.116.370 Diritti Inoptati».