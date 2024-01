Balotelli, Raiola: «Ha tante offerte. Italia? Li si ragiona male»

Nei confronti di Mario Balotelli, l’agente dell’ex attaccante dell’Inter ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Ai microfoni di DAZN, Enzo Raiola, l’agente dell’attaccante ex Inter Mario Balotelli ha voluto parlare del suo futuro.

«Balotelli ha avuto molte offerte di mercato. Dopo aver fatto Monza e Brescia, che non sono state due parentesi felici per Mario per tanti motivi, compresa la pubalgia, si è creato un modo di pensare che, siccome non è riuscito lì, allora non riuscirà anche altrove. La stessa cosa succede con alcuni giocatori di Serie B che fanno bene per tre stagioni in cadetteria, ma non gli viene mai data la possibilità di farlo in A, è proprio un modo di pensare che c’è in Italia»