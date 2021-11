Barcellona, Dani Alves fa notizia: presentazione in...infradito - VIDEO

Nel giorno della sua seconda presentazione al Barcellona Dani Alves ha deciso di presentarsi in infradito. Non è la prima volta

Dani Alves è tornato al Camp Nou per ripresentarsi al popolo e ai tifosi del Barcellona dopo l’addio del 2016 e per l’occasione ha indossato un outfit molto…particolare.

Come mostrano alcuni simpatici video pubblicati dal Barcellona via Twitter, Dani Alves ai piedi indossava soltanto un paio di infradito. Non una scelta casuale, perché anche nel 2008 aveva scelto lo stesso tipo di calzatura.