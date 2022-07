Barcellona, De Jong in uscita: l’olandese preferisce il Chelsea allo United

Frenkie De Jong sempre in uscita dal Barcellona. Il centrocampista olandese preferirebbe il Chelsea allo United in futuro

Come riportato da Sport, Frenkie De Jong è pronto a salutare il Barcellona già in questa sessione di mercato, per un probabile futuro in Premier League.

Il giocatore preferirebbe però il Chelsea allo United, nonostante la presenza di Ten Hag sulla panchina di quest’ultimo club. Il motivo? La voglia di continuare a giocare in Champions League.