Barcellona, Dembelé: «Quando arrivai ero debole, ora è tutto cambiato»

Ousmane Dembelé ha parlato delle difficoltà riscontrate al suo arrivo al Barcellona

Ousmane Dembelé, esterno del Barcellona, sta vivendo una buona stagione in blaugrana ma al suo arrivo in Catalogna ha avuto diverse difficoltà. Il francese ne ha parlato in una intervista a Telefoot.

«Voglio lavorare molto, per dare tutto in campo, ma onestamente quando sono arrivato qui al Barcellona nel 2017 ero molto debole. Ora sono cambiato fisicamente e mi sento meglio e molto più preparato per affrontare le partite. Devo dire che in questa stagione sta andando molto meglio e con i blaugrana sono migliorato molto grazie ai preparatori atletici, il modo di allenarsi, il modo di preparare le partite. Tutto è cambiato rispetto a prima. Sto bene con me stesso e non nascondo che negli ultimi tre anni ho sofferto parecchio per i tanti problemi fisici avuti. Ma sono esperienze di vita che devono essere prese con un sorriso».