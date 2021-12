Barcellona, con l’arrivo di Ferran Torres ora il problema è vendere

Il Barcellona ha acquistato Ferran Torres dal Manchester City: ora dovrebbe cedere qualcuno per il tetto salariale

Dopo l’acquisto di Ferran Torres da parte del Barcellona, ora gli spagnoli devono cedere per stare dentro al tetto salariale imposto dalla Liga. 55 milioni più bonus per l’attaccante spagnolo sono una bella cifra aggiunta all’ingaggio del giocatore.

In partenza dal club blaugrana sarebbero diversi i nomi: Coutinho, difficile la sua cessione visto l’ingaggio faraonico, poi Umtiti, De Jong, Dest e Demir. Tutti giocatori in uscita che però non porterebbero grandi risparmi al Barcellona. Nei prossimi giorni la società dovrà valutare questo aspetto. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.