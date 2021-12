Barcellona, Ferran Torres più vicino: c’è l’accordo sul contratto

Ferran Torres più vicino al Barcellona. Secondo le voci dalla Spagna il giocatore avrebbe già un accordo per il contratto

Secondo quanto riferito dal giornalista Gerard Moreno, il Barcellona e Ferran Torres sarebbero più che mai vicini. L’attaccante è pronto a far ritorno in Spagna già a gennaio per unirsi al club blaugrana.

Ci sarebbe già l’accordo per un quinquennale tra le parti, con il ragazzo disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di mettersi a disposizione di Xavi.