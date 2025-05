Barcellona, Flick: «L’Inter all’andata è stata incredibile, ma domani sarà diversa. Lewandowski titolare? Ecco la decisione»

Le parole di Hans Flick, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Hans Flick ha parlato in conferenza in vista del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter-Barcellona.

SQUADRA GIOVANE – «Secondo voi cosa devo fare? Mettere pressioni ai ragazzi? Per me, quando abbiamo iniziato la stagione, nessuno aveva idea di cosa potessimo fare. Ora abbiamo vinto due titoli e vengono le settimane più importanti. A questo livello, è normale che sia così. Dalla mia squadra voglio che apprezzino tutto questo e quanto possono fare lavorando di gruppo. Voglio che rendano fiero il club e i suoi tifosi, questo è quello che penso abbia detto Dani. abbiamo già vinto due titoli. Ogni giocatore migliora in ogni partita che gioca. Siamo in una semifinale di Champions League e dobbiamo godercela, dobbiamo divertirci a giocare insieme. E penso che i calciatori lo stiano facendo, che si divertano a giocare insieme e non mollino mai».

DIFFICOLTA’ DELL’ANDATA – «Io e il mio staff abbiamo analizzato tutto. Da fuori si può dire che abbiano giocato bene, ma sappiamo per esempio di non avere alcuni giocatori chiave. Sulle palle inattive dobbiamo difendere meglio, su questo sono d’accordo».

LEWANDOWSKI TITOLARE – «Ne abbiamo parlato ieri, tutto sta andando bene e lui sta meglio di come ce lo aspettassimo. È pronto per la panchina, se avremo bisogno di lui entrerà».

LAMINE YAMAL – «Spero che ormai mi conosciate, sono qui da 8-9 mesi: abbiamo dei giocatori eccezionali e Lamine fa parte di questi, è un genio. Quello che fa con la palla incredibile, ogni passaggio è giusto ed è una cosa incredibile. Per me la partita dell’andata è stata fantastica, ma sappiamo che può fare queste cose».

EMERGENZA DIFESA – «Non possiamo cambiare gli infortuni. Non ne sono felice, ma non posso farci nulla. Abbiamo giocatori che possono giocare al posto degli infortunati: Balde e Koundé sono giocatori fondamentali per noi, ma abbiamo alternative che possano rimpiazzarli».