Barcellona, Griezmann: «Bayern forte ma noi siamo pronti»

Griezmann ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni dell’attaccante del Barcellona

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco.

«Non vediamo l’ora di giocare contro di loro, abbiamo lavorato bene dal punto di vista tattico e siamo pronti per giocare il match. Conosciamo le difficoltà, ma vogliamo qualificarci per la semifinale. Siamo in un buon momento di forma. Il Bayern gioca davvero bene, hanno un grandissimo attaccante. Sono una squadra forte fisicamente, ma noi cercheremo di rendergli la vita difficile».