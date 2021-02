Barcellona, infortunio Pedri: domani gli esami per scoprire l’entità

Il Barcellona ha confermato che Pedri ha accusato un infortunio muscolare nel corso della gara di campionato contro il Siviglia.

Per la giornata di domani sono previsti ulteriori esami così da stabilire l’esatta entità dell’infortunio. I blaugrana mercoledì sera saranno impegnati sempre contro il Siviglia nella semifinale di ritorno della Copa del Rey.

MEDICAL NEWS | @Pedri has a muscular injury in the lower part of his left leg. He will undergo further tests tomorrow to find out the exact extent. pic.twitter.com/aQmbMhzkXW

