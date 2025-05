Barcellona Inter, Flick nel post partita: «Martedì dobbiamo difendere meglio. Yamal?D’accordo con Inzaghi. Per Lewandowski e Baldé…»

Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana dopo la semifinale d’andata di Champions League

La conferenza stampa di Hansi Flick al termine di Barcellona Inter, la semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3.

COSA CAMBIARE PER IL RITORNO? – «Credo che tutti abbiano visto la capacità della squadra, il possesso palla è stato incredibile. Questo è il nostro stile, siamo stati fantastici. Abbiamo incassato due gol all’inizio, loro sono bravissimi su palla ferma, hanno fatto due gol così. Questo ci crea difficoltà, ma dobbiamo difenderci meglio martedì. Dobbiamo andare a cercare la finale».

COME STAVANO I GIOCATORI NELLO SPOGLIATOIO? – «Positivo che ci dormano sopra, ne parleremo da domani. Sono contento di come abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato con caparbietà il gol. Abbiamo rimontato due gol, Yamal è stato importantissimo per noi. Ha creato molte situazioni positive, ha segnato il primo gol ed è stato protagonista».

SU YAMAL – «Abbiamo controllato bene il fastidio nel riscaldamento, poi ha avuto luce verde. Stasera ha dimostrato ancora di più il suo valore, è importantissimo averlo».

I 3 GOL PRESI EVITABILI? – «Ci lavoreremo su, ovviamente. La squadra che abbiamo davanti ha punti di forza, sapevamo che sono bravi su palla ferma, ne avevamo parlato. E’ una squadra molto alta fisicamente, sono esperti e sanno approfittare delle occasioni. Mi hanno impressionato veramente. Abbiamo comunque le nostre possibilità, le sfrutteremo martedì. Siamo orgogliosi della partita fatta a livello offensivo, è il nostro stile. Chiaro possa succedere anche quello che è successo, loro lavorano da anni insieme, hanno automatismi rapidi. L’Inter è una squadra eccellente».

INZAGHI HA DETTO CHE YAMAL E’ UNO DI QUEI CALCIATORI CHE NASCONO OGNI 50 ANNI? – «E’ speciale, lo penso anche io. L’ho detto spesso, è un genio. Durante la partita vedi particolari incredibili, dimostra che a 17 è già un giocatore diverso dagli altri. L’importante per me è che continui così. Oggi ha dimostrato fino a che punto è bravo, di questo abbiamo bisogno. Lui nelle grandi partite c’è, ci puoi contare. Gode di questa situazione, gli piace. Va bene così, sono felice che questo talento giochi per il Barcellona».

COME STANNO BALDE E LEWANDOWSKI? CI SARANNO AL RITORNO? – «E’ una domanda o un’affermazione? Speriamo di sì. Speriamo siano disponibili, ma dobbiamo aspettare. In questa situazione non possiamo fare cose azzardate. Sentiremo i medici, ci diranno loro».