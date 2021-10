Barcellona, Koeman sul suo futuro: «Dipende tutto dai risultati»

Nella conferenza stampa per presentare il Clasico, Koeman ha anche parlato del suo futuro al Barcellona

Ronald Koeman continua a essere in bilico al Barcellona e il Clasico contro il Real Madrid potrebbe essere un ottimo modo per rilanciarsi. In conferenza stampa il tecnico dei blaugrana ha parlato così del suo futuro:

LE PAROLE – «Non esiste un favorito in una partita così. Non ho paura, possiamo dimostrare ancora una volta di avere una grande squadra. Il presidente non è tenuto a dire ogni settimana se resterò oppure no. So che dipende tutto dai risultati: domani sarà una partita importante, ma non credo possa essere un esame per me».