Barcellona, resta in bilico Koeman. Conte e Pirlo in lizza

Barcellona, il futuro dell’allenatore olandese è ancora incerto. Ci sono anche i due tecnici italiani per la panchina blaugrana

Il futuro di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona resta in bilico. L’allenatore olandese sarà ancora in panchina per il match di domani contro il Cadice, ma in caso di sconfitta la dirigenza potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

Secondo quanto detto da Marca, sono cinque i nomi in lizza per la panchina blaugrana: oltre a Robert Martinez, Xavi, Cocu, ci sono anche Antonio Conte ed Andrea Pirlo.