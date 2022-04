Barcellona, Laporta: «30 mila tifosi Eintrahct al Camp Nou? Ora agiremo così»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato così dopo che 30mila tifosi dell’Enitracht hanno “invaso” il Camp Nou giovedì scorso

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha così commentato l’episodio dei 30.000 tifosi dell’Eintracht presenti al Camp Nou giovedì scorso. Le parole in conferenza.

LE PAROLE – «Chiedo scusa ai tifosi per quanto accaduto giovedì. Numerosi nostri abbonati non si sono comportati bene e hanno lasciato il loro biglietto ai tifosi ospiti. Pensavamo che i nostri meccanismi di controllo avrebbero funzionato, ma i gruppi organizzati per la rivendita dei biglietti sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Il Barcellona non è colpevole per ciò che è accaduto, ma è nostra massima responsabilità fare in modo che ciò non si ripeta mai più. Per farlo istituiremo dei biglietti nominali».