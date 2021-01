Barcellona, Laporta: «Messi è felice. Eric Garcia? Non a gennaio»

Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona ha parlato di vari temi: dalle elezioni a Leo Messi ed Eric Garcia

Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona ha parlato di vari temi. Dalle elezioni a Leo Messi ed Eric Garcia.

ELEZIONI – «Ci hanno informato che le elezioni verranno rimandate. Il 7 marzo è la data prevista perché consentirà una maggiore partecipazione e il governo locale ha accolto la richiesta di voto per corrispondenza. C’è anche un rapporto sull’evoluzione della pandemia: si prevede che la curva sarà in discesa per allora e non saremo nella situazione in cui ci troviamo attualmente. Si è parlato del 28 febbraio o del 7 marzo, abbiamo optato per quest’ultima data perché il voto per corrispondenza può essere utilizzato aspettando una settimana in più».

MESSI – «Messi in questo momento è completamente concentrato sulla rincorsa all’Atletico e sulla sfida al PSG in Champions League. Non so se ci sarà nella finale di Supercoppa di domenica ma sarà con la squadra ed è importante che Leo supporti i suoi compagni. Mi sembra sempre più felice e si diverte. So che vuole restare e so che aspetta un’offerta che si adatti alle sue esigenze».

ERIC GARCIA – «Eric Garcia non arriverà a gennaio. Non possiamo dare al Comitato Direttivo la responsabilità di prendere decisioni del genere. Il consiglio entrante deciderà se acquistarlo in estate, quando dovrebbe essere senza contratto. Abbiamo valutato lo stipendio del giocatore, è un’operazione che deve essere effettuata con la piena consapevolezza della situazione finanziaria del club».